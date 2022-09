 Reaktivierte Bahnstrecken - Verbände ziehen Zwischenbilanz für 2022

BERLIN (dpa-AFX) -Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie der Interessenverband Allianz pro Schiene ziehen am Montag (11.00 Uhr) eine Zwischenbilanz zu im laufenden Jahr reaktivierten Bahnstrecken. Die Verbände wollen mitteilen, wie viele einst stillgelegte Gleise in den vergangenen Monaten wieder in Betrieb genommen wurden und wie sich das vor allem auf die Anbindung des ländlichen Raums auswirkt. Reaktivierungen alter Bahnstrecken gelten in diesem Zusammenhang als effektive Maßnahme, um bundesweit mehr Menschen ans Schienennetz anzubinden.

BERLIN Die Allianz pro Schiene kritisiert schon seit Jahren ein mangelndes Tempo bei der Wiederinbetriebnahme stillgelegter Strecken. Für das laufende Jahr rechnete der Verband eigenen Angaben zufolge zuletzt mit nur einer einstelligen Zahl an reaktivierten Strecken-Kilometern. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

