 Recherche vorab: Mehr als die Hälfte liest Arzt-Bewertungen

In welcher Arztpraxis oder Klinik möchte ich mich behandeln lassen? 55 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer lesen zumindest hin und wieder Online-Bewertungen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Berlin Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom hervor. 17 Prozent haben demnach sogar selbst schon Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheime online bewertet. Die Erfahrungsberichte im Netz haben für die, die sie lesen, oft Gewicht. 37 Prozent gaben an, dass sie Online-Bewertungen ähnlich wertvoll finden wie persönliche Empfehlungen aus Familie oder Freundeskreis. Bewertungen richtig einordnen Doch bei einem Teil der Befragten überwiegt das Misstrauen: 42 Prozent gaben an, den Bewertungen im Internet grundsätzlich nicht zu vertrauen. Der Branchenverband Bitkom liefert eine Faustregel, um Bewertungen besser einordnen zu können: Je mehr es gibt, desto realistischer wird das Gesamtbild. Besonders überschwängliches Lob oder sehr harsche Kritik sollte man mit Vorsicht genießen. Wenn möglich, zieht man auf dem Weg zur Entscheidung am besten mehrere Plattformen heran, auf denen Arzt-Bewertungen zu finden sind.