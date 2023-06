Rechnungshof: Probleme in Batterieindustrie gefährden EU-Klimaziele

LUXEMBURG (dpa-AFX) -Probleme in der Batterieindustrie könnten dazu führen, dass die EU ihre Klimaziele nicht erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben die Industriepolitik für Batterien in den vergangenen Jahren zwar wirksam gefördert, der schwierige Zugang zu Rohstoffen führt jedoch nach wie vor oft zu Versorgungsengpässen, wie der Rechnungshof am Montag mitteilte. Hinzu kämen steigende Kosten und ein harter weltweiter Wettbewerb. Die Bemühungen der EU, die Batterieproduktion zu erhöhen, könnten daher möglicherweise nicht ausreichen, um die steigende Nachfrage zu decken.