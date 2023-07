Regierung will Exportförderung stärker am Klimaschutz ausrichten

BERLIN (dpa-AFX) -Die Bundesregierung will die staatliche Exportförderung stärker am Klimaschutz ausrichten. Mit neuen Leitlinien für Exportkreditgarantien sollen Innovationen und klimafreundliche Technologien angereizt und der Export "grüner" Technologien ins Ausland gefördert werden, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Zugleich sollen für eine sogenannte rote Kategorie Geschäfte nicht mehr durch Exportkreditgarantien abgesichert werden. Dazu zählen zum Beispiel Kohlekraftwerke oder Ölförderung.