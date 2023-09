Rettungsarbeiten nach Raketeneinschlag in Krywyj Rih abgeschlossen

KRYWYJ RIH (dpa-AFX) -Nach dem Einschlag einer russischen Rakete im Zentrum der ukrainischen Stadt Krywyj Rih sind die Rettungsarbeiten nach Angaben der Behörden abgeschlossen. Insgesamt seien durch den Raketentreffer ein Mensch getötet und 60 weitere verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz am Freitag mit. In den frühen Morgenstunden war eine russische Rakete in einer Polizeistation der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeschlagen.