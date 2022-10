Rheinmetall liefert modernes Feldhospital an die Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird ein modernes Feldhospital an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Das aus Zelten und Containern bestehende Hospital umfasse Notaufnahme, Triageraum, Operationssaal, Intensivstation, Computertomographie, Sterilisation und Medikamentenlager, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Zum Lieferumfang gehören außerdem Zelte für Verwaltung, Pflege und Unterbringung des Personals, aber auch Versorgungscontainer für Sanitäranlagen, Transport, Frisch- und Brauchwasser, Sauerstoff und Energieversorgung sowie ein Dekontaminationszelt. Der Auftrag sei bereits im September erteilt worden, berichtete Rheinmetall. Die Lieferung werde im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Den Auftragswert bezifferte das Unternehmen mit rund neun Millionen Euro.