 Rheinmetall sieht sich dank Rüstungsboom auf Kurs zu Jahreszielen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall sieht sich nach dem erwarteten schwächeren ersten Quartal weiter auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. "Wir liegen weiter auf gutem Kurs zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele für nachhaltiges profitables Wachstum. Viele Länder weiten ihre militärische Beschaffung aus", sagte Unternehmenschef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf laut Mitteilung. "Die Zeitenwende und der daraus gestiegene militärische Bedarf beginnen nun, sich in konkreten Auftragserfolgen niederzuschlagen."

DÜSSELDORF Der Umsatz des seit März im Dax notierten Konzerns, der auch als Autozulieferer tätig ist, soll der bestätigten Prognose zufolge auf 7,4 Milliarden Euro bis 7,6 Milliarden Euro steigen. In der Mitte der Spanne wäre das ein Anstieg um gut 17 Prozent. Bei der Marge basierend auf dem operativen Ergebnis peilt Rheinmetall weiter einen leichten Anstieg auf rund 12 Prozent an. Im ersten Quartal blieb der Anstieg des Umsatzes erwartungsgemäß hinter dem Jahresziel zurück. Die Marge ging wegen einiger Sondereffekte sogar zurück. Basierend auf dem weiter gestiegenen Auftragsbestand sollte sich das Wachstum aber bald beschleunigen und die Marge steigen. In den ersten drei Monaten sei der Umsatz um knapp acht Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis sei unter anderem wegen einer Sonderzahlung zum Inflationsausgleich an die Belegschaft sowie negativen Ergebnisbeiträgen von Gesellschaften, an denen Rheinmetall beteiligt ist, um rund ein Fünftel auf 73 Millionen Euro gefallen. Die Marge ging dementsprechend auf 5,4 (Vorjahr: 7,3) Prozent zurück.