Rheinmetall will Reparaturzentren in der Ukraine bald starten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Der Rüstungskonzern Rheinmetall will schon bald Reparaturzentren in der Ukraine in Betrieb nehmen, damit Panzer und anderes Militärgerät vor Ort auf Vordermann gebracht werden kann. "Wir wollen nach der Sommerpause mit dem Betrieb beginnen", sagte Firmenchef Armin Papperger dem "Spiegel". Für die Arbeiten werden Ukrainer eingesetzt, die derzeit noch in Deutschland ausgebildet werden.