 Robert Feiger bleibt Vorsitzender der IG BAU

KASSEL (dpa-AFX) -Robert Feiger bleibt auch in den kommenden vier Jahren Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Der 59 Jahre alte gelernte Industriekaufmann wurde am Dienstag auf dem Gewerkschaftstag in Kassel mit 84,3 Prozent wiedergewählt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die rund 350 Delegierten wählten außerdem Harald Schaum und Nicole Simons als Stellvertreter.

KASSEL Feiger ist seit 2007 im Bundesvorstand der IG BAU, seit 2013 hat er das Amt des Bundesvorsitzenden inne. Zudem ist er auch Mitglied der Mindestlohnkommission. Die IG BAU hat nach eigenen Angaben knapp 222 000 Mitglieder. Sie vertritt Arbeitnehmer etwa in der Bauwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Gebäudereinigung.

