Roche erzielt starke Ergebnisse in Studie mit Herzinsuffizienz-Patienten

BASEL (dpa-AFX) -Eine Roche -Studie zur Behandlung von Patienten mit akuter Herzinsuffizienz wurde wegen der starken Ergebnisse vorzeitig beendet. Die Strong-HF-Studie, in der auch der Roche-Biomarker Elecsys NT-proBNP eingesetzt wurde, sei aufgrund der überlegenen Wirksamkeit des aktiven Studienarms im Vergleich zur üblichen Standardbehandlung vorzeitig abgebrochen worden, da eine Fortsetzung der üblichen Behandlung als unethisch erachtet wurde, wie der Konzern am Mittwoch in Basel mitteilte.