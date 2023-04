 Rostock wird Gastgeber von Branchentreff der Kreuzfahrtindustrie

ROSTOCK (dpa-AFX) -Rostock wird in den kommenden Tagen Gastgeber eines Branchentreffs der Kreuzfahrtindustrie. Von Montag bis Mittwoch soll es beim Cruise Baltic Meeting um die Entwicklung der Kreuzschifffahrt in der Ostsee, den Bau und die Nutzung von Landstromanlagen und um touristisch nachhaltige Angebote für Kreuzfahrtbesucher in den Hafenstädten gehen, wie die Rostock Port GmbH am Samstag mitteilte. Dutzende Fachleute aus 26 Kreuzfahrthäfen an der Ostsee und von Reedereien werden zu dem Treffen erwartet. "Wir freuen uns sehr, unsere Partner aus 25 Kreuzfahrthäfen rund um die Ostsee, von Aarhus bis Visby, in der Hafenstadt Rostock zu begrüßen", sagte der Geschäftsführer der Rostock Port GmbH, Jens Aurel Scharner.