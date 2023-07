 ROUNDUP 2: Grünen-Fraktionsvize will Investitionsoffensive - 'Falscher Sparkurs'

(neu: Reaktion Finanzministerium)

BERLIN Angesichts der Flaute der deutschen Wirtschaft hat Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch eine "Investitionsoffensive" gefordert. "Unsere Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb, jetzt ist der Moment, in dem wir uns aktiv für unsere Wirtschaft, unsere Industrie und gute Jobs der Zukunft entscheiden müssen. Das heißt Geld in die Hand nehmen und investieren", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf den Bundeshaushalt sagte Audretsch: "Ein falscher Sparkurs schadet unserer Wirtschaft."

Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt zuvor mitgeteilt hatte. Das Bundeskabinett hatte Anfang Juli den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschlossen. Die Ausgaben sollen demnach im Vergleich zum laufenden Jahr deutlich um 30,6 Milliarden auf 445,7 Milliarden Euro sinken. Der Haushalt wird nun im Bundestag beraten.

Audretsch sagte, die geplante Klimaschutz-Investitionsprämie von Finanzminister Christian Lindner (FDP) gehe in die richtige Richtung, sei aber leider zum "Miniatur-Modell" geraten. "Jetzt ist die Zeit, groß zu denken und mutig in Zukunftstechnologien zu investieren. Jetzt entscheidet sich, ob künftig etwa Batterie-, Solar- oder Wasserstofftechnologie in Deutschland produziert wird. Und jetzt brauchen unsere Industrie-Unternehmen einen Industriestrompreis, eine Brücke ins Zeitalter der günstigen erneuerbaren Energien."

Im Wirtschaftsstabilisierungsfonds sei Geld vorhanden, so Audretsch. Von den 200 Milliarden Euro seien bislang für Gas- und Strompreisbremse nur rund 18 Milliarden abgeflossen. "Wir sollten Möglichkeiten zu investieren nicht verfallen lassen, sondern in Wohlstand der Zukunft investieren." Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte einen staatlich subventionierten Industriestrompreis vorschlagen, das Geld dafür solle aus dem Fonds kommen. Die FDP lehnt sowohl den Industriestrompreis als auch eine Öffnung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds ab.

Das Bundesfinanzministerium wies die Kritik von Audretsch zurück, die geplante Klimaschutz-Investitionsprämie sei zum "Miniatur-Modell" geraten. Mit der Investitionsprämie werde der durch EU-Beihilferecht vorgezeichnete Spielraum genutzt, so das Ministerium. Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Kernelement ist eine im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz.

FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer sagte: "Regulierungswut, hohe Steuern und Abgaben rauben der deutschen Wirtschaft die Luft zum Atmen. Die Grünen müssen sich von ihrer Staatsgläubigkeit verabschieden. Milliarden für staatliche Investitions- oder Subventionsprogramme wie von Habeck und Audretsch gefordert, sind ökonomischer Unfug und eine Lösung der Vergangenheit." Stattdessen müssten Steuern und Abgaben runter und die Staatsausgaben konsolidiert werden.