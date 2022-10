 ROUNDUP 2/Kreise: Credit-Suisse-Investmentbank-Chef vor Abgang

ZÜRICH (dpa-AFX) -Der Chef der Credit-Suisse-Investmentbank (CS) wird Kreisen zufolge die schweizerische Großbank in den kommenden Wochen verlassen. Der Abgang käme im Zuge einer umfassenden Restrukturierung der möglicherweise zum Verkauf stehenden Einheit. Verkaufsgerüchte verdichten sich derweil zum Asset Management in den USA.

ZÜRICH Der Abgang von Christian Meissner soll im Rahmen des für den 27. Oktober angekündigten Strategie-Updates der angeschlagenen Großbank verkündet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Ende Juli hiess es seitens CS noch, dass Meissner die Transformation der Investmentbank-Einheit mitgestalten wolle. Nun prüft er laut den Kreisen Optionen wie die Gründung einer eigenen Beratungsfirma oder den Wechsel zur Konkurrenz.

Zugleich brodelt es in der Gerüchteküche betreffend der Zukunft der CS-Investmentbank. Wie Bloomberg am Montagnachmittag weiter berichtete, gibt es aus Abu Dhabi und Saudi-Arabien ein Interesse an möglichen Investments, sei es mit Blick auf die Investmentbank oder andere Geschäftsteile von CS.

Unabhängig voneinander würden beide Staaten Finanzierungen in CS-Geschäfte prüfen. Diese könnten über Staatsfonds wie den Mubadala Investment Fund aus Abu Dhabi oder das saudi-arabische Pendant Public Investment Fund getätigt werden, wie Bloomberg mit Verweis auf Personen berichtet, die nicht genannt werden wollen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Allerdings befänden sich die Prüfungen und Gespräche noch in einem frühen Stadium und es stehe nicht fest, ob tatsächlich Angebote gemacht würden.

Fortgeschrittener scheint ein möglicher Verkauf der Asset Management-Einheit in den USA zu sein, wie Bloomberg am Montagabend ebenfalls berichtete. CS habe dazu kürzlich den Verkaufsprozess gestartet. Die Einheit, die unter anderem eine Plattform für Investments in CLOs (Collateralized Loan Obligations) beinhaltet, werde wohl das Interesse von Private Equity-Firmen auf sich ziehen, sagten mit der Sache betraute Personen. Entscheidungen seien aber noch keine gefällt worden.