 ROUNDUP 2: Scholz und Baerbock verteidigen Entscheidung gegen Sicherheitsrat

BERLIN Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben die Entscheidung verteidigt, im Zuge der Nationalen Sicherheitsstrategie anders als von der FDP gefordert keinen gesonderten Nationalen Sicherheitsrat einzuführen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 habe die Bundesregierung im Sicherheitskabinett getagt, sagte Baerbock am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des vom Kabinett beschlossenen Grundsatzdokuments. Es habe sich gezeigt, dass man in kritischen Momenten vertrauensvoll zusammenkommen und entscheiden könne. Dies werde auch in Zukunft fortgeführt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, man habe nach Abwägungen "einen größeren Mehrwert nicht erkannt". Es gebe den Bundessicherheitsrat, der entsprechende Entscheidungen treffe. Strategische Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriff seien ebenfalls getroffen worden. Derweil habe man die Frage, was der Unterschied sei, wenn man ein weiteres Gremium institutionell schaffe, "immer weniger wichtig gefunden".

FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte auf die Frage einer Journalistin, ob es für ihn eine Kröte sei, die er habe schlucken müssen, es gebe "immer alternative Handlungsoptionen. Innerhalb einer Regierung bildet man sich aber dann eine gemeinsame Auffassung auch hinsichtlich der Methode der Zusammenarbeit. Und das ist hier passiert."