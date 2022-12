 ROUNDUP 3: Flatexdegiro kappt Prognose und Bafin sieht Mängel - Kurssturz

(Neu: Kursreaktion aktualisiert, Niehage-Aktienkäufe)

FRANKFURT Schlechte Nachrichten vom Online-Broker Flatexdegiro : Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat die Gesellschaft einer Sonderprüfung unterzogen und dabei Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt, wie das Unternehmen überraschend am Samstagabend in Frankfurt mitteilte. Der Broker reagiert auf die Kritik und erweitert seinen Vorstand. Das Tagesgeschäft läuft derweil noch schlechter als zuletzt gedacht: So kappte der Vorstand seine bereits gedämpfte Prognose für das laufende Jahr. Auch die zuvor erwogene Dividende wird es wohl nicht geben. Für die Aktie des Sponsors der Fußball-Clubs Borussia Mönchengladbach und FC Sevilla ging es am Montag um mehr als ein Drittel abwärts.

Ein Börsenhändler sprach von "desaströsen" Nachrichten. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen nun damit, dass die durchschnittliche Markterwartung für das diesjährige Ergebnis je Aktie um 15 Prozent fallen könnte. Sie senkten ihr Kursziel auf neun Euro und bestätigten ihre "Hold"-Einstufung. Zuvor noch optimistische Häuser wie Exane BNP und Oddo BHF strichen ihre Kaufempfehlungen.

Die im Nebenwerteindex SDax gelistete Aktie ging mit minus 37 Prozent auf 6,456 Euro nur knapp über dem am Vormittag erreichten Tagestief sowie als abgeschlagenes Index-Schlusslicht aus dem Handel. Das Tagestief hatte sie bei 6,308 Euro markiert - dem tiefsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020.

Seit dem Jahreswechsel hat Flatexdegiro mehr als zwei Drittel an Börsenwert eingebüßt. Die Marktkapitalisierung lag am Montag nur noch bei rund 700 Millionen Euro. Nach der Kursrally in der Corona-Krise war das Unternehmen zeitweise mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet worden.

Lediglich diejenigen Anleger, die ihre Aktien vor der Pandemie gekauft haben, können sich derzeit noch über einen Wertzuwachs freuen. Als einer der größten Profiteure der Corona-Krise hatte die Flatexdegiro-Aktie von März 2020 bis Mitte 2021 auf fast 30 Euro zugelegt, bevor es Stück für Stück wieder bergab ging. Größter Anteilseigner ist nach wie vor der Unternehmer und Verleger Bernd Förtsch, der das Unternehmen 1999 gegründet hat und heute direkt und indirekt knapp 19 Prozent hält. Daneben halten noch frühere Degiro-Anteilseigner und das Management größere Aktienpakete.

Der Mitteilung vom Wochenende zufolge hat die Bafin ihren Prüfungsbericht dem Broker bereits im November vorgelegt. Ein genaues Datum nannte Flatexdegiro nicht. Allerdings werde die Bafin dem Unternehmen als Ergebnis der Prüfung "unter anderem auferlegen, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen". Zudem habe sie "vorübergehende zusätzliche Eigenmittelanforderungen angeordnet".

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen inzwischen "verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu erfüllen". Das Unternehmen werde weiterhin eng mit der Bafin zusammenarbeiten. Bereits jetzt habe die hauseigene Flatexdegiro Bank mit Matthias Heinrich einen Risikochef bekommen. Zudem habe es organisatorische Veränderungen in der Leitung der Abteilungen Interne Kontrollen, Risikomanagement und Meldewesen gegeben.

Darüber hinaus haben Aufsichtsrat und Vorstand laut Mitteilung beschlossen, die Flatexdegiro Bank AG mit weiteren 50 Millionen Euro aus eigenen Mitteln zu kapitalisieren. Bisher liege das harte Kernkapital des Flatexdegiro-Konzerns bei 180 Millionen Euro. Auch der Überschuss des laufenden Jahres soll komplett einbehalten werden. Damit sehe das Management alle künftigen Wachstumsanstrengungen "ausreichend finanziert" ohne die "Notwendigkeit von Kapitalmaßnahmen".

Verstärkt wird auch der Vorstand. So rückt der bisherige Finanzchef Muhamad Chahrour zum 1. Januar zum stellvertretenden Vorsitzenden und zum Leiter des Tagesgeschäfts (COO) auf. Diese Funktionen soll er sowohl bei Flatexdegiro selbst als auch bei der Flatexdegiro Bank ausüben. Er werde weiterhin für die operative und kommerzielle Entwicklung von Degiro und die strategische Entwicklung des Konzerns verantwortlich sein - gemeinsam mit Vorstandschef Frank Niehage. Neuer Finanzvorstand des Konzerns wird Benon Janos, der bisher die gleiche Funktion bei der Flatexdegiro Bank ausübt.

Aus bisher zwei Vorstandsposten werden in diesem Zuge vier: Denn zum Jahreswechsel bekommt das Unternehmen mit Stephan Simmang einen Chief Technology Officer (CTO). Wie der neue Finanzvorstand Janos kommt der Manager aus dem eigenen Haus - und beide waren früher bei der US-Investmentbank Goldman Sachs. Zudem soll die bisherige Personalchefin Christiane Strubel in den Vorstand aufrücken, sobald alle regulatorischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Aufsichtsratschef Martin Korbmacher wertete die Schritte als folgerichtig. "Das erfolgreiche Wachstum von Flatexdegiro zu Europas führendem Online-Broker erfordert auch, dass wir unsere internen Strukturen und Führungsgremien an diese neue Größe anpassen."

Vom steilen Wachstumskurs der Corona-Jahre ist bei Flatexdegiro derzeit aber nur wenig zu sehen. Hohe Inflationsraten, Energiepreise und geopolitische Spannungen wirkten sich weiterhin negativ auf die Handelsaktivität von Privatanleger in Europa aus, teilte Flatexdegiro weiter mit. Schon nach dem dritten Quartal hatte sich der Vorstand von einem Teil seiner Jahresziele verabschieden müssen.

Trotz erster Anzeichen für eine Aufhellung am Aktienmarkt im Oktober habe der Handel von Privatanlegern noch nicht zu den normalen saisonalen Mustern zurückgefunden, hieß es nun. So rechnet das Management in diesem Jahr jetzt nur noch mit einem Umsatz von etwa 380 Millionen Euro. Erst im Oktober hatte Niehage das Ziel von 400 bis 440 Millionen auf "mindestens" 400 Millionen eingedampft.

Auch der bereinigte operative Gewinn dürfte die angepeilte Höhe nicht erreichen. So rechnet der Vorstand jetzt nur noch mit einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von etwa 37 Prozent. Bisher hatte er den Vorjahreswert von gut 42 Prozent im Auge gehabt.

Niehage sieht dennoch keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. "Externe Faktoren haben die Handelsaktivität von Privatanlegern von einem Rekordhoch zu Beginn des Jahres 2021 zu einem Rekordtief im Jahr 2022 geführt". Dies mache es zum schwierigsten Jahr für die Online-Brokerage-Branche in Europa. Dennoch rechne er 2022 mit dem höchsten Jahresüberschuss aller Zeiten. Im kommenden Jahr werde der Überschuss nochmals deutlich vom steigenden Zinsniveau profitieren. Er äußerte sich daher "sehr zuversichtlich, unser profitables Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen".

Niehage kaufte am Montag nach dem Kurseinbruch über seine Beteiligungsgesellschaft denn auch reichlich Aktien im Volumen von gut einer Viertelmillion Euro. Viele davon zum Kursen um die 7,30 Euro.

Exane-Analyst Christoph Blieffert sieht das Unternehmen nach einer Reihe schlechter Nachrichten jedoch auf einem holprigen Weg. Die von der Bafin angeordneten zusätzlichen Eigenmittelanforderungen schränkten den Spielraum für Übernahmen ein. Auch Kapitalausschüttungen an die Anleger seien so unwahrscheinlich, warnte Blieffert und strich seine Ergebnisschätzungen für das kommende Jahr zusammen.