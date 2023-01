ROUNDUP 4: Weiter Proteste gegen Braunkohle am Tagebau - Greta Thunberg dabei

INDEN/NEURATH (dpa-AFX) -Klimaaktivisten haben am Dienstag an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen ihre Proteste gegen den Abbau von Braunkohle und den Abriss von Lützerath fortgesetzt. Erneut kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Unter anderem wurden ein Bagger sowie Schienen und Zufahrtsstraßen blockiert.