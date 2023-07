ROUNDUP: Abtreibung und Transrechte - Streit um Verteidigungshaushalt in USA

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die Verabschiedung des jährlichen Gesetzespakets zum Verteidigungshaushalt droht in den USA zum Zankapfel über gesellschaftliche Themen wie Abtreibung oder Transrechte zu werden. Das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) für einige kontroverse Änderungsanträge, welche die Verabschiedung des wichtigen Pakets vom Kongress gefährden könnten. Am Freitag passierte der Haushalt schließlich das Repräsentantenhaus.