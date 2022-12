 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Maue Börsenstimmung in USA greift über

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Bei dünnem Handel setzten am Nachmittag die Kursverluste in den USA auch die Indizes in Europa unter Druck. So schloss der EuroStoxx 50 mit minus 0,63 Prozent auf 3808,82 Punkte. Für 2022 steuert der Eurozonen-Leitindex derzeit auf einen Verlust von mehr als elf Prozent zu.

PARIS/LONDON Der französische Cac 40 sank am Mittwoch um 0,61 Prozent auf 6510,49 Punkte. Besser sah es in Großbritannien aus, wo nach der Feiertagspause der FTSE 100 auch dank der Stärke der Rohstoffwerte um 0,32 Prozent auf 7497,19 Punkte stieg. Die Schwäche an der New Yorker Nasdaq-Börse belastete auch in Europa abermals Technologiewerte , die im Jahr 2022 wegen der Zinswende der Notenbanken einen schweren Stand hatten. Hinten im EuroStoxx landeten am Mittwoch wie schon am Vortag die Halbleiter-Titel von ASML und Infineon mit minus 1,7 beziehungsweise minus 1,5 Prozent. Auch der Autosektor notierte schwächer. Er steht aktuell ein Stück weit im Bann des US-Elektroauto-Herstellers Tesla , dessen Aktien sich am Mittwoch nur vorübergehend gegen eine Fortsetzung ihrer Talfahrt stemmten. Der Ölsektor drehte am Nachmittag mit den schwächeren US-Börsen ins Minus. Die angekündigte Einschränkung der russischen Ölexporte gab damit keinen nachhaltigen Auftrieb. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel für Öl beschlossen haben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

