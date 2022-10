ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Nur dank starker US-Börsen ins Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Börsen haben am Freitag anfängliche Kursverluste wieder aufgeholt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der im frühen Handel noch um bis zu 1,3 Prozent gefallen war, ging mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 3613,02 Punkten aus dem Handel. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte Europas vor allem von der Wall Street, wo es mit den Kursen kräftig nach oben ging. Auf Wochensicht verbuchte der EuroStoxx 50 einen Gewinn von fast vier Prozent, am Donnerstag hatte der Index den höchsten Stand seit Mitte September erreicht.