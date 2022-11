ROUNDUP/Aktien New York: Anleger honorieren geringer als erwartete Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten im frühen Handel ein Kursfeuerwerk hingelegt. Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte waren heiß begehrt.