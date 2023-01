ROUNDUP/Aktien New York: Anleger machen weiter Kasse

NEW YORK (dpa-AFX) -Getrieben von neuerlichen Rezessionsbefürchtungen haben die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,70 Prozent auf 33 063,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,79 Prozent auf 3897,81 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,88 Prozent auf 11 310,00 Punkte ein.