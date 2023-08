ROUNDUP/Aktien New York: Dow dreht ins Plus - Inflationserwartungen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Dow Jones Industrial ist am Freitag nach einem durchwachsenen Handelsstart in die Gewinnzone gedreht. Der Leitindex stieg zuletzt um 0,38 Prozent auf 35 310,73 Punkte und setzte so seine Stabilisierung vom Vortag fort. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus vom 0,7 Prozent an.