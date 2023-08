ROUNDUP/Aktien New York: Dow schwächelt - Nasdaq-Börsen auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben sich am Montag mit unterschiedlicher Tendenz entwickelt. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial leicht nachgab, setzte an den technologielastigen Nasdaq-Börsen eine Erholung ein. Sie hatten allerdings auch seit Anfang des Monats deutlich stärker verloren als die Standardwerte-Indizes.