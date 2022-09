ROUNDUP/Aktien New York: Dow stabilisiert sich - Konjunktursorgen bleiben

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben sich nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche am Montag stabilisiert. Immer noch Sorge bereitet den Anlegern aber die Aussicht auf weitere deutliche Zinsschritte der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation und die damit einhergehende Furcht vor einem möglichen Konjunktureinbruch.