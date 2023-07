 ROUNDUP/Aktien New York: Dow überspringt locker 35 000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) -An den US-Börsen ist es am Mittwoch weiter nach oben gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial übersprang gleich zum Handelsstart die Marke von 35 000 Punkten und ist auf dem Weg zu einer achttägigen, ungebrochenen Gewinnserie - der längsten seit mehreren Jahren.

NEW YORK Insgesamt herrscht derzeit allgemein Optimismus, was die Risiken für eine mögliche Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft betrifft. Zudem erwarten die meisten Marktakteure, dass die US-Notenbank nur noch einen Zinsschritt gehen wird, und zwar in der kommenden Woche, und dass dann der Zinserhöhungszyklus wohl beendet wird.

Im frühen Handel gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow 0,58 Prozent auf 35 155,85 Punkte. Der S&P 500 stieg um 0,36 Prozent auf 4571,47 Zähler und der Nasdaq 100 rückte um 0,18 Prozent auf 15 870,50 Zähler vor.

Am US-Anleihemarkt dagegen ging es für die Renditen etwas weiter abwärts, nachdem sie bereits in den vergangenen Tagen nachgegeben hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Zum einen dürfte der überraschend starke Rückgang der Inflation in Großbritannien als ein Auslöser gelten, denn spürbar rückläufige Inflationsraten untermauern Hoffnungen, dass damit der Druck auf die Notenbanken nachlässt, noch weiter an der Zinsschraube zu drehen.

Aktuelle US-Konjunkturdaten lieferten andererseits Hinweise, dass die Zinsanhebungen Wirkung zeigen: Die Bautätigkeit in den USA entwickelte sich im Juni schwach, allerdings nach einem sehr starken Vormonat. Zuletzt hat sich die Lage auf dem Immobilienmarkt wegen rückläufiger Hypothekenzinsen etwas entspannt, die kräftig gestiegenen Zinsen stellen aber weiterhin eine hohe Belastung für den Häusermarkt dar.

Unter den Einzelwerten stachen Goldman Sachs nach Quartalszahlen mit einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt hervor. Nach einer moderat freundlichen Eröffnung ging es um rund ein Prozent abwärts. Aktuell steht ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. Die Einnahmen der Bank im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein sah allerdings insgesamt keine großen Überraschungen, verwies auf Abschreibungen und hatte sogar damit gerechnet, dass sich die Papiere kurzfristig rasch wieder berappeln dürften.

Aufwärts ging es obendrein auch für IBM , Netflix und Tesla , die alle drei ihre Quartalsberichte nach Börsenschluss präsentieren werden.

Telekomaktien erholten sich nach den jüngst kräftigen Verlusten wegen Sorgen über Bleibelastungen bei Verkabelungen, Umweltschäden und mögliche kostspielige Rechtsstreitigkeiten. Der Telekomkonzern AT&T hatte mitgeteilt, dass weniger als zehn Prozent seiner Kabel mit Blei ummantelt seien. Das sorgte für Beruhigung am Markt.

AT&T stiegen als Spitzenwert im S&P 100 um 7,9 Prozent, während Verizon an der Dow-Spitze um 5,0 Prozent zulegte. Telephone & Data Systems erholten sich mit plus 5,6 Prozent und Frontier Communications sprangen um 21 Prozent nach oben.

Mit plus 1,4 Prozent profitierten außerdem Cisco davon, dass JPMorgan empfiehlt, die Aktien des Netzwerkausrüsters im Portfolio überzugewichten.