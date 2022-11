ROUNDUP/Aktien New York: Erzeugerpreise und Industriestimmung heizen Rally an

NEW YORK (dpa-AFX) -Weitere Signale eines tendenziell nachlassenden Inflationsdrucks in den USA haben der Wall Street am Dienstag Rückenwind beschert. Anleger reagierten mit großer Erleichterung darauf, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Oktober zum vierten Mal in Folge und zudem deutlicher als erwartet abschwächte. Darüber hinaus hellte sich auch die Stimmung in der Industrie im Wirtschaftsraum New York im November überraschend deutlich auf.