ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne - Inflationsdaten treiben an

NEW YORK (dpa-AFX) -Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben den US-Börsen am Donnerstag wieder Schwung verliehen. Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet.