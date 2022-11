ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne - Richtungsloses Auf und Ab setzt sich fort

NEW YORK (dpa-AFX) -Das Auf und Ab an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nachdem der Dow Jones Industrial zum Wochenstart noch leicht nachgegeben hatte, legte der bekannteste Wall-Street-Index nun um 0,79 Prozent auf 33 965,09 Punkte zu. Die Marke von 34 000 Punkten bleibt nach wie vor eine Hürde.