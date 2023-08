 ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) -An den US-Börsen haben am Montag die Optimisten wieder das Ruder übernommen. Nach der schwachen Vorwoche legten die wichtigsten Indizes zu.

NEW YORK Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,90 Prozent auf 35 382,05 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,61 Prozent auf 4505,25 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,39 Prozent auf 15 335,07 Punkte nach oben.

Die Anleger erhoffen sich von den Verbraucherpreisen am Donnerstag und den Erzeugerpreisen am Freitag weitere Aufschlüsse darüber, ob die US-Notenbank den Leitzins doch noch weiter erhöhen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Am Montag brachte bereits ein Fed-Mitglied weiter steigende Zinsen ins Spiel. Laut Redetext bekräftigte Notenbank-Gouverneurin Michelle Bowman bei einer Veranstaltung, dass eine weitere Erhöhung der Leitzinsen wahrscheinlich notwendig sei, um die Teuerung wieder auf das von der Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent zu drücken. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben, die weitere Zinspolitik allerdings offen gelassen.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Campbell Soup und Sovos Brands im Fokus. Beide Nahrungsmittelhersteller teilten mit, dass Campbell Sovos für 2,7 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen will. Das Geschäft soll bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Die Sovos-Papiere sprangen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt ein Viertel, während die Campbell-Titel um 1,9 Prozent fielen.

Die Papiere des Branchenkollegen Tyson Foods litten unter enttäuschenden Quartalszahlen und sackten um 7,7 Prozent ab. Damit fielen die Anteilscheine ans Ende des S&P 500.

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech wird seinen angepassten Covid-19-Impfstoff voraussichtlich im September auf den Markt bringen. Zuletzt machte sich das deutlich geringere Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen auch in der Bilanz stark bemerkbar. So sank der Umsatz mit Corona-Impfstoffen im ersten Halbjahr auf 1,4 Milliarden Euro nach 9,57 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn brach von 5,37 Milliarden Euro auf 311,8 Millionen Euro ein. Die in den USA gehandelten Anteilscheine von Biontech büßten fast neun Prozent ein.

Der Finanzinvestor KKR meldete für das zweite Quartal wieder einen Nettogewinn nach einem Verlust vor einem Jahr. Das verwaltete Vermögen stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent. Zudem will KKR rund 30 Prozent der frei handelbaren Aktien des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB zum Preis von je 44 Euro je Aktie kaufen. Die KKR-Aktien zogen um gut 4 Prozent an. Die Anteilscheine von OHB schnellten in Frankfurt zuletzt um 31 Prozent auf 42,15 Euro in die Höhe.