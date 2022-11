ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste vor Rede von Fed-Chef Powell

NEW YORK (dpa-AFX) -Vor einer Rede des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell am Mittwoch haben sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 33 715 Zähler nach. Die Anleger werden versuchen, aus den Aussagen Powells neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik herauszufiltern. Zuletzt hatte der Inflationsdruck etwas nachgelassen. Deshalb hoffen viele Marktakteure auf eine künftig womöglich etwas weniger aggressive Geldpolitik der Fed. Davon wiederum könnten die Aktien profitieren.