ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq stabil - Rally des Dow verliert an Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach dem Kursrutsch vom Vortag hat sich die Nasdaq-Börse am Freitag stabilisiert. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 15 492 Punkte. Am Donnerstag war der Index, der vor einer Neugewichtung der enthaltenen Titel steht, nach enttäuschenden Quartalsberichten um mehr als zwei Prozent abgerutscht. Nach mehr als 40 Prozent Plus in diesem Börsenjahr beim Nasdaq 100 sind solche kurzfristigen Verkaufswellen aber nicht außergewöhnlich.