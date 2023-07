 ROUNDUP/Aktien New York: Positiver Wochenausklang

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,40 Prozent auf 35 425,02 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,87 Prozent auf 4576,77 Zähler zu.

NEW YORK Noch deutlicher nach oben ging es für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 mit 1,58 Prozent auf 15 708,59 Punkte. Anleger setzen darauf, dass der Zinsgipfel der Notenbanken erreicht sein könnte. Das beflügelt vor allem Technologiewerte. Auf Wochensicht zeichnen sich aktuell für alle drei Indizes Gewinne ab.

Vor dem Wochenende stand einmal mehr die Quartalsberichtssaison im Fokus, unter anderem mit Zahlen von Intel . Der Halbleiterkonzern kehrte in den vergangenen drei Monaten in die Gewinnzone zurück. Nicht nur der Zwischenbericht, sondern auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Erwartungen, die Intel-Aktien gewannen zuletzt 3,5 Prozent nach anfangs noch deutlicherem Zuwachs.

Aktionäre von Procter & Gamble freuten sich über ein Kursplus von 2,4 Prozent. Der Konsumgüterkonzern beendete das Geschäftsjahr 2022/23 stärker als erwartet.

Konkurrent Colgate-Palmolive setzte sich dank Preiserhöhungen im abgelaufenen Quartal höhere Jahresziele. Die Aktien verloren aber 3,3 Prozent. Unter dem Strich sackte der Nettogewinn stark ab, weil deutlich höhere Steuern anfielen.

Die Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US rückten nach einem überraschend guten Quartal um ein Prozent vor. Der Mobilfunkanbieter will zudem im laufenden Jahr eine Schippe drauflegen. Neben einer höheren Zahl an Neukunden schaut Unternehmenschef Mike Sievert auch beim operativen Ergebnis etwas optimistischer in die Zukunft. Branchenkenner waren allerdings bereits von einer Anhebung der Prognose für die Neukunden ausgegangen.

Kursverluste von 0,8 Prozent gab es für Chevron . Der Umsatz und mehr noch der Gewinn je Aktie des Ölkonzerns gingen im vergangenen Quartal deutlich zurück. Ähnlich sah es beim Rivalen Exxon Mobil aus, dessen Papiere sanken um zwei Prozent.

Um 2,9 Prozent bergab ging es für die Aktien von Ford . Der Autobauer machte mit Elektrofahrzeugen einen Milliardenverlust - dass er dank der robusten Nachfrage nach Modellen mit Verbrennermotor den Konzerngewinn dennoch fast verdreifachte, half dem Kurs ebenso wenig wie die angehobene Jahresprognose für das operative Ergebnis.