ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow im Plus - Warten auf weitere Daten

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Wall Street und die technologielastige Nasdaq-Börse haben sich am Dienstag moderat in unterschiedliche Richtungen bewegt. Dabei erreichte der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Schritt ein neues Hoch seit Februar 2022. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , der bereits etwas schwächer gestartet war, blieb den gesamten Handelsverlauf leicht im Minus.