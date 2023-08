ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht schwungvoll weiter - Nasdaq stark

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben sich am Dienstag den dritten Tag in Folge erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und schloss 0,85 Prozent höher bei 34 852,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,45 Prozent auf 4497,63 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es sogar um 2,15 Prozent auf 15 376,55 Punkte hoch.