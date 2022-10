ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Im Minus nach außergewöhnlich starkem Oktober

NEW YORK (dpa-AFX) -Zu Beginn der Woche mit der US-Zinsentscheidung haben die Anleger am US-Aktienmarkt Gewinne eingestrichen. Der Dow Jones Industrial zollte seiner Oktober-Rally am Montag Tribut und verlor 0,39 Prozent auf 32 732,95 Punkte. Mit einem Zuwachs von fast 14 Prozent war es für den US-Leitindex ein außergewöhnlich starker Monat.