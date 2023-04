ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben sich auch am Montag stabil gezeigt. Nach einer Schwächephase im März ging es bis Mitte April aufwärts. Seither befinden sich die wichtigsten vier US-Indizes in Wartestellung. Zudem gab es zum Wochenauftakt nur wenige kursbewegende Nachrichten. Mit Spannung wird daher vor allem auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichte von US-Technologieriesen gewartet.