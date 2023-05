 ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - Tech- wieder besser als Standardwerte

NEW YORK (dpa-AFX) -An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes am Donnerstag im frühen Handel tiefer notiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,14 Prozent auf 33 149,13 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich wie schon am Vortag besser als der Dow, er stand bei einem Minus von 0,10 Prozent auf 13 334,40 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,61 Prozent auf 4112,49 Zähler.

NEW YORK In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April weiter abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent, Ökonomen hatten einen etwas deutlicheren Anstieg um 2,5 Prozent erwartet. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene beeinflusst die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation war Zahlen vom Mittwoch zufolge im April ebenfalls gefallen, wenn auch nur leicht. Technologiewerte hatte dies angetrieben. Die Aktien von Walt Disney ließen kräftig Federn, das Minus belief sich auf mehr als acht Prozent. Der Unterhaltungsriese enttäuschte mit den so wichtigen Abo-Zahlen im Streaming-Geschäft. Die Kundenkonten bei Disney+ gingen um zwei Prozent auf knapp 158 Millionen zurück. Die Papiere des Reifenherstellers Goodyear indes gewannen gut 15 Prozent nach einer Meldung über eine zehnprozentige Beteiligung der US-Investmentgesellschaft Elliott am Reifenhersteller. Einen Abschlag von mehr als einem Fünftel verzeichneten die Titel von Sonos . Der Hersteller von Lautsprechern und Soundsystemen schraubte seine Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr zurück und liegt nun unter den Markterwartungen. Ebenfalls abwärts mit 12,5 Prozent ging es für die Anteile von Beyond Meat . Der Produzent von Fleischersatzprodukten übertraf zwar mit seinen Ergebnissen dank des Geschäfts außerhalb der USA die Umsatzerwartungen. Nun besorgt sich das Unternehmen aber frisches Geld durch Ausgabe neuer Aktien. Peloton rutschten um 6,6 Prozent ab. Der Konzern ruft 2,2 Millionen Fitness-Fahrräder zurück. Aufwärts mit 4,7 Prozent ging es für Papiere des Brokers Robinhood . Der Umsatz im ersten Quartal lag über den Erwartungen und künftig will man den Kunden bei bestimmten Produkten einen 24-Stunden-Handel anbieten.