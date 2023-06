 ROUNDUP: Aktivisten blockieren Hauptzufahrt zu Volkswagen

WOLFSBURG (dpa-AFX) -Aktivisten haben die Hauptzufahrt zum Volkswagen -Werk in Wolfsburg blockiert. Ein Verkehrsschild über der VW Nordstraße war am Mittwoch mit einem Banner abgedeckt, auf dem "Baut mehr Straßenbahnen" stand, wie auf Bildern zu sehen war. Polizisten versuchten die Aktivisten zum Abbau der Blockade zu bewegen, wie ein Polizeisprecher am Mittag mitteilte. Am Mittwoch fand bei dem Autobauer eine Betriebsversammlung statt.

WOLFSBURG "Die Produktion sowie die Versorgung des Stammwerks sind durch die Aktion aktuell nicht beeinträchtigt" Der Verkehr in das Werk wede umgeleitet, teilte Volkswagen mit. Die Demonstranten hängten sich unter anderem mit Hilfe von gespannten Seilen über die Zufahrtsstraßen. Sie forderten Volkswagen-Mitarbeiter auf, ihre Arbeit zumindest kurzzeitig niederzulegen. "Lasst uns miteinander über einen echten, sozialen und ökologischen Umbau reden und gemeinsam für ein gutes Leben für Alle kämpfen", teilten sie mit. Sie fordern unter anderem den Umbau von Volkswagen zu einem Verkehrswende-Unternehmen, bei dem "Produkte wie Busse und Bahnen vom Band laufen".