ROUNDUP: Ampel geht den Bürokratie-Abbau an - 2,3 Milliarden Euro Einsparung

MESEBERG (dpa-AFX) -Die Bundesregierung will Bürger und Unternehmen von unnötiger Bürokratie befreien. Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz hat das Kabinett am Mittwoch bei seiner Klausur im brandenburgischen Meseberg beschlossen. "Wir sind überzeugt, viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem bürokratischen Burn-Out", sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP) bei der Vorstellung seiner Pläne.