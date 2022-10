ROUNDUP: Ampel stoppt Pläne für neues Regierungsterminal am BER

BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) -Das geplante neue Regierungsterminal am BER hat sich endgültig erledigt. Die Bundesregierung "wird auf einen Neubau des Protokollgebäudes" verzichten "und das Interim dauerhaft als Regierungsterminal" nutzen, teilte das Finanzministerium am Freitag auf Anfrage mit. "Grundlage der Entscheidung ist der Kostenvergleich der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Frage "Verzicht oder Neubau Protokollgebäude"" teilte das Ministerium weiter mit. Demnach habe der "Verzicht auf das neue Protokollgebäude erhebliche Kostenvorteile". Zuvor hatten der "Tagesspiegel" berichtet sowie vor einigen Tagen über entsprechende Pläne der Bundesregierung die "Bild am Sonntag".