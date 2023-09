ROUNDUP: Baustart der Suedlink-Leitung an der Elbe in Schleswig-Holstein

WEWELSFLETH/WÖHRDEN (dpa-AFX) -Mit der Stromtrasse SuedLink soll die Energiewende in Deutschland ein gutes Stück vorankommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt zum Baustart der SuedLink-Stromleitung im Norden am Montag nach Schleswig-Holstein. Von Wewelsfleth (Kreis Steinburg) aus soll die Stromtrasse die Elbe in einem Tunnel bis zum niedersächsischen Wischhafen unterqueren. Zum Spatenstich werden neben Habeck auch die beiden zuständigen Minister aus Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, und Niedersachsen, Christian Meyer (alle Grüne), erwartet. Seit Anfang des Jahres laufen bereits die bauvorbereitenden Arbeiten.