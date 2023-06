 ROUNDUP/Blinken: Nato-Gipfel wird weitere Unterstützung für Ukraine bringen

WASHINGTON (dpa-AFX) -US-Außenminister Antony Blinken hat der Ukraine mit Blick auf den im Juli geplanten Nato-Gipfel in Vilnius weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. "Ich gehe davon aus, dass man im Zuge des Gipfels ein starkes Paket an politischer und praktischer Unterstützung für die Ukraine sehen wird", sagte Blinken am Dienstag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Gipfel des Verteidigungsbündnisses ist für den 11. und 12. Juli in der Hauptstadt Litauens geplant.

Stoltenberg betonte, dass die Ukraine bei ihrer Offensive Fortschritte mache und an Boden gewinne. "Aber wir alle wissen, je mehr Land die (Ukrainer) befreien können, desto stärker wird ihre Position am Verhandlungstisch sein", so Stoltenberg. Eine starke Position bei den Verhandlungen mache es wahrscheinlicher, dass Kremlchef Wladimir Putin begreife, "dass er diese Schlacht nie und nimmer gewinnen wird". Der Nato-Generalsekretär traf wenig später US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Dort machte er deutlich, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch ein Angriff auf die Grundwerte freier Menschen sei. Deshalb dürfe Putin den Krieg nicht gewinnen - dies würde die Welt "gefährlicher" machen und die Botschaft an autoritär geführte Staaten in der ganzen Welt senden, dass sich die Anwendung militärischer Gewalt auszahle, warnte er. Seit Tagen melden die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung einer wachsenden Zahl von Dörfern vor allem im Gebiet Donezk, das Russland annektiert hatte. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 15 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei helfen ihr Waffen und Munition westlicher Staaten.