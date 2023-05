 ROUNDUP: Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy erhält Großauftrag aus Indien

BRUNNTHAL (dpa-AFX) -Das indische Verteidigungsministerium setzt bei der Energieversorgung seiner Einheiten zunehmend auch auf den Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy . SFC soll in Zusammenarbeit mit einem indischen Partnerunternehmen 900 stationär einsetzbare Methanol-Brennstoffzellen-Generatoren liefern. Produziert werden die Energiequellen in Indien. Das anfängliche Auftragsvolumen belaufe sich auf über 17,5 Millionen Euro, teilte SFC am Dienstag in Brunnthal mit.

BRUNNTHAL Anfang März hatte SFC bereits einen ähnlich großen Auftrag der indischen Verteidigungsstreitkräfte erhalten, was der Aktie Schub verliehen hatte und auch am Dienstag zog sie kräftig an. Am Vormittag notierte das SDax -Papier über sechs Prozent im Plus und nahm damit Kurs auf die 25-Euro-Marke. Dieses Niveau hatte die SFC-Aktie zuletzt Mitte Februar gesehen. Das bisherige Jahreshoch von Anfang Februar liegt allerdings noch etwas höher. Der Auftrag der indischen Regierung umfasst laut SFC die Lieferung der Systeme über einen Zeitraum von einem Jahr sowie einen fünfjährigen Servicevertrag. Mit den gelieferten Brennstoffzellen sollen dann Sensoren, Überwachungs- und Kommunikationseinheiten von Infanterie- und Spezialeinheiten mit Strom versorgt werden. Laut Branchenexperte Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research dürfte der Auftrag in Kombination mit dem bereits hohen Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals die Grundlage dafür sein, dass SFC das obere Ende der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 erreichen kann. Das Management strebt 2023 Erlöse zwischen 103 und 111 Millionen Euro an, nachdem im vergangenen Jahr gut 85 Millionen erzielt wurden. SFCs Auftragsbestand lag Ende März bei gut 81,6 Millionen Euro.