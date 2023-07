 ROUNDUP: Bundesumweltministerin verspricht deutsche Hilfe bei Frachterbrand

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat deutsche Unterstützung bei der Bergung des brennenden Frachtschiffs vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland in Aussicht gestellt. "Im Moment müssen die Experten einen Bergungsplan entwickeln. Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann", schrieb die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Crewmitgliedern und den Einsatzkräften, die versuchten, eine Katastrophe zu verhindern.

BERLIN Im Deutschlandfunk sagte Lemke am Donnerstagmorgen, es sei nicht völlig auszuschließen, dass es zu einer Katastrophe kommen könnte. "Es ist gut, dass wir gerade vor kurzem gemeinsam mit den niederländischen Behörden eine Katastrophenübung durchgeführt haben", sagte die Ministerin. Man sei gut vorbereitet. Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland wird der Kampf gegen das Feuer auf dem Frachtschiff fortgesetzt, das rund 3000 Autos geladen hat. Nach mehr als 24 Stunden war der Brand am Donnerstag noch immer nicht unter Kontrolle. Spezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann. Befürchtet wird eine Umweltkatastrophe bei einem Sinken des Frachters. Laut Bundesumweltministerium sind an Bord des Frachters 1600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Diesel.