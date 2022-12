ROUNDUP: Bundesverwaltungsgericht weist Klagen zu Riffen am Ostseetunnel ab

LEIPZIG (dpa-AFX) -Umweltschützer sind mit ihren Klagen wegen der Zerstörung von Riffen am Fehmarnbelttunnel gescheitert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Mittwoch, dass eine Befreiung von dem Verbot erteilt werden durfte, die Riffe zu zerstören oder zu beeinträchtigen. Auch die dafür vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen stuften die Bundesrichter als rechtmäßig ein. (Az.: BVerwG 9 A 17.21 und 9 A 18.21)