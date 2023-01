ROUNDUP: Cewe-Führungsstreit geht in nächste Runde

OLDENBURG (dpa-AFX) -Dem Fotodienstleister Cewe haftet der zermürbende Führungsstreit auch im neuen Jahr an. Wie der Vorstand der Neumüller Cewe Color Stiftung am Wochenende mitteilte, haben zwei rechtliche Gutachten ergeben, dass die Abstimmung über die Mitgliedschaft von Rolf Hollander im Kuratorium für weitere vier Jahre und ebenso über seine Funktion als Vorsitzender nicht die nach der Satzung notwendige Mehrheit erreicht hat. Zweifel an der Bestellung hatte der Vorstand bereits Ende November geäußert. Der damalige Vorstandschef Christian Friege hatte sich mit Hollander überworfen, Friege musste letztlich das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen.