 ROUNDUP: Chinas Staatschef Xi Jinping trifft Saudi-Arabiens Kronprinzen

RIAD (dpa-AFX) -Chinas Staatschef Xi Jinping hat in Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen. Der faktische Herrscher des Golfstaats und Xi Jinping sprachen am Donnerstag auch über den Ausbau ihrer Zusammenarbeit und gegenseitige Investitionen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA nach dem Treffen im Palast in der Hauptstadt Riad meldete. Chinas Staatsoberhaupt sollte anschließend auch noch König Salman treffen.

RIAD Er wolle "eine neue Ära für die Beziehungen zwischen China und der arabischen Welt" einleiten, schrieb Xi Jinping in einem am Donnerstag in Saudi-Arabien veröffentlichen Zeitungsartikel. Die arabischen Staaten seien dank ihrer Bodenschätze, Industrien und Bauleistungen "Länder mit enormem Potenzial". Die einst eher schwach ausgeprägten Beziehungen zwischen Riad und Peking haben sich in den vergangenen Jahren vertieft. Für Saudi-Arabien ist China heute ein wichtiger Handelspartner. Peking wiederum ist stark abhängig vom saudischen Öl. Die Reise Xi Jinpings folgt fünf Monate nach einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in dem Königreich. Dieser hatte dabei den Führungsanspruch der USA in der Region bekräftigt. Die Beziehungen zwischen Washington und Riad sind derzeit aber angeschlagen.

