 ROUNDUP: Commerzbank holt Ex-Erste-Group-Bank-Chef als neuen Risikovorstand

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Commerzbank holt den ehemaligen Chef der österreichischen Erste Group Bank, Bernd Spalt, als Risikochef in ihren Vorstand. Der Aufsichtsrat habe Spalt am Montag zum 1. Januar 2024 als Chief Risk Officer in den Vorstand des Instituts berufen, teilte die Commerzbank in Frankfurt mit.

FRANKFURT Spalt wird Nachfolger von Marcus Chromik. Chromik, der diese Funktion seit dem 1. Januar 2016 innehat, hatte den Commerzbank-Aufsichtsrat im Juli vergangenen Jahres informiert, dass er seinen bis Ende 2023 laufenden Vertrag erfüllen, aber ein mögliches Angebot einer Verlängerung nicht annehmen werde. Spalt verfüge als ehemaliges Vorstandsmitglied der Erste Group und der Erste Bank Österreich "über langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Risikomanagements", hieß es in der Commerzbank-Mitteilung. Von Januar 2020 bis Ende Juni 2022 war Spalt Vorstandsvorsitzender der Erste Group Bank AG. Spalt ist nicht das erste Commerzbank-Vorstandsmitglied mit einer Karrierestation bei dem österreichischen Institut: Auch die seit Januar amtierende Personalchefin Sabine Mlnarsky und der seit Ende 2021 amtierende Privatkundenchef Thomas Schaufler arbeiteten zuvor bei der Erste Group Bank.