ROUNDUP: Credit Suisse bleibt in roten Zahlen - Investoren ziehen Geld ab

ZÜRICH (dpa-AFX) -Die Credit Suisse erwartet im vierten Quartal einen weiteren Milliardenverlust. Die angeschlagene Großbank leidet unter schwierigen Marktbedingungen und muss starke Geldabflüsse, vor allem im Vermögensverwaltungsgeschäft, hinnehmen. Für das Schlussquartal erwartet die Credit Suisse, die mitten in einem radikalen Umbau steckt, einen weiteren Vorsteuerverlust von bis zu 1,5 Milliarden Franken (rund 1,5 Mrd Euro), wie sie am Mittwoch vor der außerordentlichen Generalversammlung mitteilte. Der Verlust fällt damit deutlich höher aus, als Experten bisher erwartet hatten. Die Aktie gab in den ersten Handelsminuten knapp drei Prozent nach und nähert sich damit dem Rekordtief von 3,518 Franken von Anfang Oktober.