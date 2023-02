 ROUNDUP: Deutsche Industrie mit schwachem Jahresabschluss

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die deutsche Industrie hat ein turbulentes Jahr 2022 schwach abgeschlossen. Im Dezember ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat kräftig um 3,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einem deutlich moderateren Rückgang um 0,8 Prozent gerechnet. Im Gesamtjahr lag die Herstellung 0,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Industrie hatte vor allem mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs zu kämpfen.

WIESBADEN Zum Jahresende entwickelte sich die Produktion durchweg enttäuschend. In der Industrie sank die Warenherstellung um 2,1 Prozent, weil deutlich weniger Vorleistungsgüter produziert wurden. Die Energieherstellung fiel um 2,3 Prozent zurück, während sich die Aktivität am Bau mit minus 8,0 Prozent besonders schwach präsentierte. Das Statistikamt machte hierfür die kalte Witterung mit vielen Frosttagen verantwortlich. "Im Dezember zeigt sich die erwartete wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr in der Industrie", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin die Entwicklung. Besonders die energieintensiven Branchen hätten ihre Produktion abermals verringert. Allerdings deuteten die zuletzt optimistischeren Geschäftsaussichten, die abnehmenden Materialengpässe und die gut gefüllten Auftragsbücher darauf hin, dass die wirtschaftliche Abschwächung im Winter milde ausfallen dürfte. Ökonomen schließen eine leichte Rezession im Winterhalbjahr nicht aus, ein schwerer Einbruch wird aber nicht mehr befürchtet. Bankvolkswirte stellten heraus, dass deutsche Wirtschaftszahlen für Dezember grundsätzlich schwach ausgefallen seien. ING-Chefökonom Carsten Brzeski verwies auf Zahlen vom Einzelhandel, zum Export und eben jetzt aus der Industrie. "Ein Monat zum Vergessen." Auch Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sprach von einer "Dezember-Misere". Der Rücksetzer in der Produktion stimme allerdings besonders nachdenklich, da sich die Lieferschwierigkeiten im Welthandel zuletzt deutlich abgemildert hätten.